وزير النقل يتابع تسيير رحلات بحرية من ميناء سفاجا لنقل العائدين من السعودية

كتب رضا حبيشى

تنفيذا لتكليف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتسيير الرحلات البحرية من ميناء سفاجا البحرى إلى ميناء ضبا لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية، وصلت العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 80 راكب مصرى و 24 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء سفاجا البحرى وأكد على تقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى واستمرار التنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر وكافة الجهات المعنية بميناء سفاجا البحرى ومحافظة البحر الاحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحى ) لتسهيل عودة الركاب.

وقام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة وإنهاء إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد.

كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك وتجهيز سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أى حالة يشتبه فى إصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور.