وزير المالية أمام النواب: الرئيس لديه طموح كبير لكل الشعب المصرى بإصلاح كافة الخدمات

كتبت : نورا فخرى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الطموح الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى لكل شعب مصر فى إصلاح كافة الخدمات المقدمة له لاسيما قطاعى الصحة والتعليم جنباً إلى جانب تحقيق الإنضباط المالى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وشدد معيط، على اكتساب مصر ثقة المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف، لاسيما والمؤشرات الأقتصادية الإيجابية التى تحققها بشكل منتظم، لافتاً إلى ما تحقق فى طفرة بقطاع الغاز الطبيعى التى وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتى والتصدير، بينما كان لدينا مشكلة منذ 5 سنوات مضت فى هذا القطاع، بالإضافة إلى ما تحقق من شبكات طرق وكبارى وتطوير للعشوائيات وانفاق قناه السويس مما انعكس إيجابياً على تحسين تصنيف مصر لدى المؤسسات الدولية.

وقال معيط، إن مصر واحدة من أكبر 3 دول فى العالم فى معدل النمو، يأتى ذلك رغما عن وجود أهداف أخرى قد تتعارض مع تحقيق معدلات النمو حيث مساعى الحكومة لخفض العجز والدين العام، لكننا عملنا بجد فى جميع المناحى فى ذات الوقت لأننا كنا نعى المستثمر لن يأتى لدولة لديها مشاكل فى الكهرباء أو الغاز أو الطرق والتى كلفت مئات المليارات.

وحول الاقتراض، أشار وزير المالية، إلى أن الأسواق المالية لم تكن لتفتح أبوابها إلا لمن يكون تصنيفة الائتمانى مرتفع، وعندنا 4 مليارات دولار استكتب المستثمرون 10 مليارات خلال ساعتين فقط.