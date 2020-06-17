وزير الطاقة الروسى يهاجم العقوبات الأمريكية على "التيار الشمالى 2"

أ ش أ

اتهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها كانت وما زالت تحتفظ بإجراءات حمائية حتى خلال الأزمة التي أثارها فيروس كورونا المستجد، والمثال على ذلك هو مناقشة إمكانية فرض عقوبات جديدة على خط أنابيب التيار الشمالي-2 "نورد ستريم-2"، مشيرا إلى أن هذا النهج لا يسهم في الجهود المشتركة اليونانية لاستعادة الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن نوفاك قوله -خلال كلمة في دورة مجلس الطاقة العالمي- "بالنسبة لمشروع التيار الشمالي-2 وبالنسبة للمسائل الأخرى التي ما زالت واردة - وهي في رأيي لا تترك بصمة إيجابية على تطور الوضع - للأسف الإجراءات الحمائية ظلت تعمل حتى في فترة الأزمة".

يًذكر أن مشروع "التيار الشمالي-2" يضم بناء فرعين لخط أنابيب غاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا يتم مده من الساحل الروسي لبحر البلطيق وعبر هذا البحر إلى ألمانيا.

وتعارض الولايات المتحدة هذا المشروع، حيث أنها تروج للغاز الطبيعي المسال في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا التي تخشى من أن إنجاز هذا المشروع يفقدها إمكانية الحصول على العائدات من ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها، ولذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع في ديسمبر مطالبة الشركات التي تمد خط الأنابيب بإيقافه على الفور، وأعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل.

وفي أوائل يونيو الجاري تم عرض مشروع قانون جديد حول العقوبات ضد مشروع "التيار الشمالي-2" على مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يقترح فرض عقوبات على شركات التأمين للسفن التي تعمل على مد خط أنابيب الغاز، وأيد الوثيقة خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين.