وقال لافروف، خلال الاجتماع الخاص "روسيا - آسيان"، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم /الأربعاء/ - "نحن لا نحتاج إلى محاولة البحث عن مذنبين، ولكننا نتحد في الحرب ضد سوء الحظ المشترك".

وأضاف:" لدينا الآن نجاحات جادة في هذه المعركة، ويجب علينا تعزيز ما تم تحقيقه وإنهاء الأمر"، مشيرا إلى الحاجة للتعاون حتما مع منظمة الصحة العالمية.