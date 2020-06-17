موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن نجاحات جادة تم تحقيقها بالفعل في مكافحة فيروس "كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق النصر النهائي نحتاج إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال لافروف، خلال الاجتماع الخاص "روسيا - آسيان"، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم /الأربعاء/ - "نحن لا نحتاج إلى محاولة البحث عن مذنبين، ولكننا نتحد في الحرب ضد سوء الحظ المشترك". وأضاف:" لدينا الآن نجاحات جادة في هذه المعركة، ويجب علينا تعزيز ما تم تحقيقه وإنهاء الأمر"، مشيرا إلى الحاجة للتعاون حتما مع منظمة الصحة العالمية.

وكانت السلطات الصحية الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 194 وفاة و7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 553301 إصابة بينها 7478 حالة وفاة.

كما كشف تقرير لوكالة رويترز نقلا عن وكالة أنباء ريا، أنه أوضح المسئول بوزارة الصحة الروسية سيرجي افدييف اليوم الأربعاء، أن روسيا تستخدم بالفعل ديكساميثازون لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، لكنها لا تعتبره دواء لكل داء ضد كوفيد 19.

أصبح ديكساميثازون، الستيرويد الرخيص والمستخدم على نطاق واسع ، أول دواء يظهر أنه قادر على إنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة في ما قال العلماء إنه إنجاز كبير في جائحة فيروس كورونا.