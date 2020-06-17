اليوم السابع
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وزير التعليم: تطوير منصة thanaweya.net لباقى السنوات الدراسية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:35 م
وزير التعليم: تطوير منصة thanaweya.net لباقى السنوات الدراسية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على استفسار جروب ائتلاف معلمى مصر حول مدى استمرار منصة "ثانوية دوت نت" للعام المقبل، موضحا أنه سيتم تطويرها واستكمال باقى السنوات الدراسية عدا الثانوية العامة، لكن لن تتاح مجانا كما هو الحال فى هذه الظروف الاستثنائية.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على منصة thanaweya.net لطلاب الثانوية العامة وإنشاء حساب للتسجيل فى المراجعة النهائية فى مواد التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والديناميكا والفيزياء.
 
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلى المصرى لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية فى إطار الاستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل 21 يونيو، حيث وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديرية لاعطائهم التعليمات الأخيرة قبل عقد الامتحانات، وذلك فى موعد أقصاه غدا الخميس مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وشدد رئيس الامتحانات على ضرورة الحفاظ على المسافة البينية بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف، عدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء، مع ضرورة الانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة حتي تتمكن شركات التعقيم من الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت، والتأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتي تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمنى المعتمد.

وأشار حجازى إلى أنه سيتم توزيع مظاريف الأسئلة يوميا الساعة العاشرة صباحا على أن يتسلم مراقبو الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام كراسات الخاصة بلجنته، على أن يبدأ التوزيع بالنمودج (أ) ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بالنموذج (ج)، وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به، والتأكيد علي الطالب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن، وفي حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب ( عدم اجتياز)، وعلي رئيس اللجنة تحرير محضر اثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي تضاف للمجموع وارسالها للجنة النظام والمراقبة.


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