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وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:28 م
وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا وزيرة الهجرة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن، منذ بداية أزمة كورونا، موضحة أنه تم الاستجابة إلى مناشدات واستغاثات من المصريين العالقين.  

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أنه لا زالت مصر تستقبل الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، وتستقبل مصر حاليا المصريين العائدن من قطر، عن طريق سلطنة عمان.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن عودة المصريين من الخارج يحتاج تفاصيل خاصة، وهناك لجنة مشكلة برئاسة مجلس الوزراء، مع وزارات الهجرة والخارجية والطيران المدني والصحة والتعليم العالى والتضامن.

 


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اليوم السابع بلس

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المصريين العالقين

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