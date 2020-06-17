وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع لمساعدة مواطن فى الحصول كرسى متحرك

كتب مدحت وهبة

وجهت د.نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى بفحص الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨والتي تم رصدها من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .



تقدم مواطن بمحافظة الدقهلية باستغاثة بضرورة مساعدته في توفير كرسي متحرك يساعده في تنقل إبنة المريض الذي يعاني من ضمور بالمخ.



على الفور وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية فريق التدخل السريع بدراسة حالة المواطن وتم توفير كرسي متحرك من خلال إحدى الجمعيات الاهليه ، وصرف مساعدة مالية قدرها ٣٠٠جنيها من مؤسسه التكافل الاجتماعي لمدة ستة أشهر ، وتسجيل المواطن على برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامه .



جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع المركزى وفرقه بمحافظات الجمهورية تعامل مع ١٣٦٤٥ بلاغ وشكوى منذ إنشائة فى أكتوبر ٢٠١٤م حتى الان .



هذا ويتلقى شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعايه والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكوميه الموحدة برئاسه مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات تواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعى