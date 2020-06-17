وزارة الصحة السعودية تكشف عن انخفاض حالات كورونا الحرجة

إيمان حنا

كشفت وزارة الصحة السعودية فى بيانها بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عن مؤشر إيجابى يتمثل فى الانخفاض فى عدد الحالات الحرجة التى تتطلب العناية المركزة بسبب الإصابة بالفيروس من 1910 حالات إلى 1859 حالة أى بانخفاض 51 حالة، وفق العربية.

وأعلنت الوزارة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4919 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالى فى المملكة إلى 141234 حالة، فيما تم تسجيل 2122 حالة تعافى و39 حالة وفاة، وبذلك يصبح مجموع حالات التعافى 91662 حالة ووصل مجموع الوفيات 1091 حالة وفاة.

وقالت الصحة أن عدم لبس الكمامة وترك مسافة آمنة تسبب فى إصابة 10 أشخاص داخل مقرات العمل 2 منهم فى حالة حرجة.

وتصدرت مدينة الرياض عدد الاصابات الجديدة بتسجيل 2371 اصابة تلتها مكة المكرمة 282 حالة وجدة 279 حالة ثم الهفوف 273 حالة.

ومن جهة أخرى قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة بالسعودية أن 50 % من الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا يعانون من أمراض مزمنة، مؤكدا جاهزية الطواقم الطبية للتعامل مع هذه الحالات بمهارة كبيرة ، موضحا أن ثلث الحالات تحتاج أجهزة تنفس صناعى - وفق ما أوردت العربية-

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت ، أمس الثلاثاء ، عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي.

ويصل إجمالى الإصابات فى السعويدة إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالى الوفيات 1052 حالة وفاة"، ويبلغ عدد الحالات النشطة 45723 منها 1910 حالات حرجة، ويصل إجمالى حالات الشفاء إلى 89540 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 60% من الحالات الحرجة فى العناية المركزة على التنفس الصناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالسعودية، 1629 إلى العاصمة الرياض، و477 إلى جدة، و224 فى مكة المكرمة.