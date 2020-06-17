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وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لـ303 حالة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:35 م
وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لـ303 حالة كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الصحة الإسرائيلية  أعلنت أن العدد الإجمالي لعدد وفيات كورونا بلغ 303 وعدد الإصابات بلغ 19,637

وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات الليلة الفائتة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 303، وتسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19,637.

وأكدت الوزارة أن من بين عدد الاصابات توجد 37 حالة خطيرة منهم 26 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 40 شخصًا حالتهم متوسطة، و3,798 حالتهم طفيفة، بينما تماثل 15,459 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين (الفعليين) هو 3,875 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 128 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 2,612 مصابًا للعلاج المنزلي، و428 مريضًا في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

 


إسرائيل

وزارة الصحة

تل ابيب

كورونا

فيروس كورونا

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