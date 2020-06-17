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وزارة الدفاع الفرنسية: فرقاطة فرنسية تعرضت لتصرف عدائى من سفن تركية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:45 م
وزارة الدفاع الفرنسية: فرقاطة فرنسية تعرضت لتصرف عدائى من سفن تركية فرقاطة
كتب سمير حسنى

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قالت وزارة الدفاع الفرنسية، إن فرقاطة فرنسية تعرضت لتصرف عدائى من 3 فرقاطات تركية قبل أسبوع، مشيرا أن فرقاطة تركية وضعت نفسها في حال استعداد لإطلاق نار على فرقاطتنا، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن الفرقاطة الفرنسية لم تهدد أمن سفينة كانت تحرسها فرقاطات تركية.

 

وأضافت وزارة الدفاع الفرنسية، مساء الأربعاء، إن تركيا خالفت قواعد الاشتباك التي تحكم الحلف الأطلسي، معقبة: طائراتنا تواصل طلعاتها الاستطلاعية قرب ليبيا، وسنواصل طلعاتنا الجوية قرب ليبيا ".

 


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الناتو

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