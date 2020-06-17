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وحدة الدعم الإلكترونى بجامعة حلوان تقدم خدمات وبرامج لدعم التحول الرقمى بالجامعة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:25 ص
وحدة الدعم الإلكترونى بجامعة حلوان تقدم خدمات وبرامج لدعم التحول الرقمى بالجامعة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تقدم وحدة الدعم الإلكترونى بجامعة حلوان العديد من الخدمات المتميزة بهدف تطوير وميكنه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة. يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ،  استطاعت وحدة الدعم الإلكترونى تنفيذ مجموعة من البرامج الإلكترونية بهدف دعم عملية التحول الرقمى بجامعة حلوان لخدمة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، واشتملت هذه البرامج على برنامج التشعيب الإلكترونى والذي  تم تطبيقه فى معظم الكليات التى تحتوى على أقسام مختلفة وهى:  كلية الآداب – كلية التربية – كلية التجارة الفرقة الثالثة – كلية التجارة برامج BIS  و FMI  - كلية الهندسة بحلوان  - كلية الهندسة بالمطرية – كلية السياحة والفنادق – الفنون التطبيقية – كلية التربية الرياصية بنين .

كما نفذت الوحدة  برنامج الكشف الطبى، والذي تم تطبيقه  على كل كليات الجامعة ويقوم البرنامج بتوفير خدمة حجز الطلاب للكشف الطبى والحصول على ساعة وتاريخ للحضور لأداء الكشف حتى لمنع  التزاحم بين الطلاب وتحقيق التباعد ، كذلك برنامج حجز وتسكين المدن الجامعية، ويقوم بتوفير خدمة حجز الطلاب للتسكين فى المدن الجامعية ومراجعة بيانات الطلاب واختيار من يحق له التسكين فى المدن ثم اعلان النتيجة للطلاب وتحديد موعد الحضور للتسكين، كذلك برنامج الارشيف الإلكترونى وتقوم فكرة البرنامج على توفير الحفظ الإلكترونى والمركزى لكل المكاتبات التى ترد أو تصدر من الجهة المطبقة للبرنامج وكذلك كامل الدورة المستنديه وتوفير عمليات المتابعة للموضوعات.

كما تضمنت   برنامج المراسلات الموحد على غرار فكرة البريد الالكترونى ولكنة بريد الكترونى داخلى خاصة بالجهات العاملة بالجامعة، حيث يحتوى البرنامج على وسيلة لارسال الموضوعات واستقبالها لكافة جهات الجامعة، وبرنامج حفظ نتائج الطلاب وتقوم فكرة البرنامج على توفير عملية حفظ الكترونى لملفات النتائج القديمة والمحفوظة بالادارة العامة لشئون الطلاب و التى ترجع لعام 1977‪  و هو عام انشاء الجامعة وحتى الآن، كذا برنامج تحليل نتائج الطلاب، لعمل تحليل لنتائج الطلاب الاجمالية والتى تخرج من برنامج الكنترول، وبرنامج إعلان نتائج الطلاب، لإعلان كافة نتائج طلاب الجامعة ، كذلك برنامج إدارة المخازن لحفظ المخزون ومراجعة عمليات التوريد والاستلام وعمل تقارير مفصلة على كل صنف داخل المخزن وتحديد الأعداد الحرجة لكل صنف وعمل تقرير بالمتطلبات الجديدة وتم تطبيق البرنامج فى الادارة العامة للمدن الجامعية.

كما قامت وحدة الدعم الإلكترونى بتنفيذ برنامج متابعة أعمال  رئيس الجامعة، كذلك برنامج حفظ قرارات  رئيس الجامعة، كذلك تقدم الوحدة برنامج حجز الاختبارات التكميلية لطلاب كلية التربية ويقوم هذا البرنامج بتوفير خدمة حجز مواعيد حضور الطلاب من الموقع لأداء هذه الاختبارات، وصفحة الموظف الشخصية، وبرنامج إعلان نتائج القدرات لكلية الفنون التطبيقية ويقوم البرنامج بإعلان نتائج الطلاب الذين قاموا بأداء اختبار القدرات بالكلية عن طريق الموقع، كذلك برنامج التحصيل الإلكترونى، وبرنامج تسليم ملفات مكتب التنسيق، وبرنامج متابعة أعمال معامل التنسيق، وبرنامج طباعة شهادات التخرج للبرامج الجديدة، كذلك انشاء  برنامج لحفظ كافة نتائج الطلاب القديمة، وبرنامج الكنترولات، وبرنامج شئون الطلاب، برنامج الخريجين، برنامج كارنيهات الطلاب، منصة  التعليم عن بعد، بالإضافة إلى برنامج منصة التربية العسكرية وتسليم الأبحاث وأداء الإختبارات الكترونيا .

وقدمت الوحدة عدد من البرامج الهامة للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومنها خدمة توثيق الاخبار والأحداث لجامعة حلوان والتى تمكن الإدارة من استدعاء كافه البيانات عن اى خبر نشر عن الجامعة - كذلك برنامج ربط إدارة العلاقات الثقافية بادارة العلاقات العامة ببرنامج خاص بقرارات السفر للسادة اعضاء هيئة التدريس وذلك بجانب عدد من البرامج الاخرى التى يجرى تنفيذها حاليا.

كما قامت وحدة الدعم الإلكترونى بالجامعة بإنشاء قناة على موقع Youtube  وتقدم القناة فيديو تعليمى لكل برنامج يتم تصميمه داخل وحدة الدعم الإلكترونى ويتم نشر هذا الفيديو على هذه القناة لتسهيل وتيسير  تدريب وتعليم الطلاب على كيفية التعامل مع هذه البرامج.



 


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