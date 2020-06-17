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وأنت فى العربية.. مستشفى عين شمس الميدانى يجرى مسحات كورونا.. فيديو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:35 م
وأنت فى العربية.. مستشفى عين شمس الميدانى يجرى مسحات كورونا.. فيديو المستشفى الميدانى بعين شمس
كتب محمود راغب

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بدأ مركز مسح كوفيد 19 "drive through" الملحق بالمستشفى الميدانى بجامعة عين شمس، عمل مسحات تحليل covid-19 pcr من خلال خدمة drive through، وذلك يوميا من العاشرة صباحا حتى السادسة والنصف مساء.
 
ويتم سحب العينات من المريض داخل السيارة دون الترجل منها وذلك بمقر خدمة drive through الأولى فى مصر بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.
 
 
ويقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقى الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، ما يسمح بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى، علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.
 
والتحاليل يتم تشغيلها ومراجعتها وإصدار نتائجها بمعرفة المعمل المرجعية، ويتم إرسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.
 
وحددت الخدمة أرقام الاتصال 01050493341، 01050493340، على أن يكون الدخول بأولوية الحضور بنظام first come first serve، وأسعار تحليل covid-19 pcr تصل لـ2000 جنيه، وتحليل أجسام مضادة سريع بـ450 جنيها.

جامعه عين شمس

كورونا

المستشفى الميدانى

درايف ثرو

فيروس كورونا

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