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هيئتا الدواء المصرية والشراء الموحد تتابعان استمرار تأمين إحتياجات الدولة من أدوية كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:15 م
هيئتا الدواء المصرية والشراء الموحد تتابعان استمرار تأمين إحتياجات الدولة من أدوية كورونا الدواء
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اليوم اجتماعاً مع شركات الدواء المحلية والأجنبية وكذلك شركات توزيع الدواء لمتابعة الإجراءات التنسيقية المتفق عليها لتأمين إحتياجات الدولة من المستحضرات الدوائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 وجاء ذلك في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق المشترك لضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة الجائحة،
 
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية أنه استمراراً لخطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد وجهت الهيئة شركات الأدوية بضرورة زيادة انتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية بما يلبى احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام وهو الأمر الذي تمت متابعته خلال الفترة السابقة وساعد على سرعة تعافى سوق الدواء وتوفير بعض المستحضرات الدوائية التي عانت من نقص نتيجة التكالب الزائد على شرائها. 
 
وفى ختام كلمته وجه رئيس هيئة الدواء المصرية الشكر لجميع شركات الدواء على تعاونها الصادق ودعمها للدولة خلال تلك المرحلة الدقيقة مؤكداً على ضرورة المتابعة والتنسيق المستمر لضمان تنفيذ إجراءات وقواعد توزيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا التي اقرتها الهيئة سابقاً، مشدداً على ان الهيئة انطلاقاً من دورها الرقابي ستقوم بالمتابعة اليومية مع شركات الأدوية وشركات التوزيع للتأكد من تنفيذ الإجراءات والقواعد المنظمة في هذا الشأن ولضمان إتاحة وتوافر الأدوية بسوق الدواء بقطاعيه العام والخاص.
 
ومن جانبه صرح اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد بأن الهيئة تقوم بتسهيل جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بشراء الادوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية وجميع الجهات المختصة طبقاً للقواعد والمعايير العالمية المتعلقة بالشراء الموحد. وطالب شركات الأدوية وشركات التوزيع بضرورة إعلاء مصلحة الدولة والمريض خلال تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد موجهاً الشكر والتقدير لجميع شركات الدواء والتوزيع على دورهم الهام في دعم الدولة وتوفير الأدوية خاصة أدوية بروتوكول كورونا.
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هيئة الدواء

هيئة الشراء الموحد

علاج كورونا

الادوية

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