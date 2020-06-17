هيئة ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة بضائع عامة و7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4031 طن علف بنجر و4600 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1218 طن حديد و12401 طن خرده و9231 طن ذرة و2000 طن زيت طعام و6000 طن سكر.

كما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 552 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة ) وخضروات ( بطاطس وفاصوليا وورق عنب وبامية و خرشوف وطماطم وملوخية وخضار مجمد) وحاصلات زراعية ( بصل وأرز وبرسيم و بردقوش ) يتم تصديرها إلى كل من الأمارات والسعودية وهولندا وأمريكا وفرنسا وألمانيا و سنغافورة وسيريلانكا وأندونيسيا و هونج كونج وبريطانيا.

وسجل عدد الحاويات الوارد 238 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1438 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 35808 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 88832 طنا.

كما غادر عدد 2219 شاحنة منها 1000 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 55000 من البضائع العامة.