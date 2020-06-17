اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:41 م
هيئة ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة بضائع عامة و7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.
 
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4031 طن علف بنجر و4600 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1218 طن حديد و12401 طن خرده و9231 طن ذرة و2000 طن زيت طعام و6000 طن سكر.
 
كما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 552 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة ) وخضروات ( بطاطس وفاصوليا وورق عنب وبامية و خرشوف وطماطم وملوخية وخضار مجمد)  وحاصلات زراعية ( بصل وأرز وبرسيم و بردقوش ) يتم تصديرها إلى كل من  الأمارات والسعودية وهولندا وأمريكا وفرنسا وألمانيا و سنغافورة وسيريلانكا وأندونيسيا و هونج كونج وبريطانيا.
 
وسجل عدد الحاويات الوارد 238 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1438 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 35808 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 88832 طنا.
كما غادر عدد 2219 شاحنة منها 1000 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 55000 من البضائع العامة.

 


ميناء دمياط

حركة السفن

الموانى

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة