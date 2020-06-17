هيئة الدواء تجتمع بعد قليل بشعبة الأدوية وممثلى الشركات لمناقشة كمية المخزون

كتبت سماح لبيب

دعت هيئة الدواء المصرية الشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وبعض ممثلى شركات قطاع الدواء لعقد اجتماع موسع ظهر اليوم وذلك لمناقشة بعض الأمور الخاصه بمخزون الدواء وتصنيعه وتوزيعة بالإضافة إلى استيراد المواد الخام الخاصة بالتصنيع خلال الفترة الحالية والمستقبلية فى سبيل مواجهة جائحة كورونا.

وقال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الشعبة ستتقدم بورقة لأهم المطالب والتحديات الخاصة بصناعة الدواء مثل الموافقات الاستيرادية وسرعة انهائها فى أقصر وقت ممكن لسرعة دخول المواد الخام وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للمرحلة الحالية، كما ستطالب الشعبة بوضع طريقة للتواصل مع الهيئة فى ظل الوضع الحالى من إجراءت احترازية ووضع تصنيع المكملات الغذائية الخاصة بالمناعة وسلامة الغذاء.

وكان الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، صرح إن وزارة الصحة ستضخ الأسبوع الجارى كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى المضاد الحيوى الخاص بالمادة الفعالة ازوزروماسين وذلك لتوفير الكميات المطلوبة لعلاج مرضى فيروس كورونا فى العزل المنزلى، وتعويض الأسواق بالنقص الحالى، إلا أن هذا الضخ من الأدوية على الصيدليات سيتم بضوابط محددة لمنع تخزين الأدوية وانتشار السوق السوداء وعدم وصول الدواء لمستحقيه

وأضاف عوف، أن توجيهات وزارة الصحة جاءت بتوزيع الأدوية على كبار الموزعين فى سبيل توزيعها على كافة الصيدليات على مستوى الجمهورية والذى يتراوح عددهم من 72 إلى 75 الف صيدلية على مستوى الجمهورية حيث اجتمعت مع ممثلى الشركات العاملة فى سوق الدواء فى مصر وبعض الهيئات العاملة فى قطاع الدواء ووجهت بزيادة الإنتاج وسرعة توفير أدوية المناعة فى الأسواق .