اليوم السابع
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هل يمكن للأحذية أن تنقل فيروس كورونا؟ الصحة العالمية ترد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:18 م
هل يمكن للأحذية أن تنقل فيروس كورونا؟ الصحة العالمية ترد احتمالية انتقال فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظمة الصحة العالمية في منشور لها اليوم أن احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية واصابتة للأفراد ضعيفة للغاية.
 
وأضافت: للاحتياط خاصة فى البيوت التى يحبوا أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض يجب الحرص على ترك حذائك على مدخل البيت فذلك سوف يمنع التلامس مع أى قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.

يذكر أن مرض كوفيد - 19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة ووهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 فى الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعانى بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أى أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص، وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكرى، بأمراض وخيمة، وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض، وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

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أحذية

فيروس كورونا

الصحة العالمية

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