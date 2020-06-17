اليوم السابع
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نيويورك تسجل أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الوباء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:50 م
نيويورك تسجل أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الوباء كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت السلطات الصحية فى ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الأربعاء، تسجيل أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، وسجلت 17 وفاة فقط، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وتقترب حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم من 450 ألف حالة، حيث تم تسجيل حتى اليوم الأربعاء 446.461 حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز" وتخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ففى الولايات المتحدة تخطت الإصابات حاجز الـ2 مليون و200 ألف حالة، حيث تم تسجيل 2,208,787 اصابة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

وفيما وصلت أعداد الوفيات بالفيروس إلى 119,145 حالة، وتم تسجيل 903,136 حالة شفاء، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء فيروس كورونا حتى الآن، حيث تأتى بالمرتبة الأولى عالميا فى قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات.


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