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نقابة الأسنان: عقد الانتخابات 9 يوليو المقبل حال تحسن الأوضاع بأزمة كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:00 ص
نقابة الأسنان: عقد الانتخابات 9 يوليو المقبل حال تحسن الأوضاع بأزمة كورونا الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى 2020، برئاسة الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة، ستجرى عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى الخميس 9 يوليو 2020، فى حال استقرار الأوضاع فى الدولة حيال أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق إجراءات احترازية لحماية الأعضاء.
 
وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة كانت قد استمرت فى تأجيل الدعوة لإجراء الانتخابات لمدة 21 يوما، ويتم تجديدها، منذ 26 مارس الماضى، وصولا إلى آخر تأجيل كان حتى 18 يونيو الحالى، وتم مدها إلى 9 يوليو المقبل، حرصا على سلامة الأعضاء، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر فى القرار لتجديد المد فى حال استمرار تزايد أعداد الإصابات بالفيروس.
 
وكانت لجنة انتخابات نقابة أطباء الأسنان، أعلنت أنه فى ظل التطورات من تزايد أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19، وأن يوم الخميس 18 يونيو 2020، لن يكون هناك تحسن للأوضاع، فقد قررت لتأجيل الدعوة لإجراء الانتخابات يوم الخميس 9 يوليو المقبل، وتعتبر اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين استقرار الأوضاع حفاظا على سلامة الأطباء، وسلامة العملية الانتخابية.
 
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه سيتم مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية والإدارية لحماية الأعضاء من خطر العدوى بالفيروس، ومخاطبة النيابة الإدارية كونها الجهة المشرفة على الانتخابات من قبل رئيس اللجنة، مع مراعاة التنسيق الدائم معها.
 
وكانت قد تم الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، فى 26 مارس 2020، إلا أنه مع إعلان الحكومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتم التأجيل ليتم عقدها فى 16 أبريل 2020، ثم أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات قرار بتأجيلها  لمدة 21 يوم، ليتم عقدها في 7 مايو 2020، وتبع ذلك التأجيل لاستمرار أزمة كورونا، وتحديد 28 مايو موعدا لإجراء التصويت، ثم قرار أخر بالتأجيل إلى 18 يونيه، وأخر مد حتى 9 يوليو 2020.
 

نقابة الاسنان

انتخابات نقابة اطباء الاسنان

انتخابات نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

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