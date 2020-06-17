نقابة أطباء الأقصر تهنئ أمين وعضو مجلس النقابة لشفاؤهما من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

تقدمت نقابة أطباء محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب أطباء الأقصر، بخالص التهنئة إلى الدكتور ممدوح حسانين عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر وأخصائي الجلدية، وذلك عقب شفاؤه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داعيين الله عز وجل أن يشفي عن كل المرضى ويحمي جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بمختلف أنحاء مصر.

وقدمت نقابة أطباء الأقصر خالص التهاني لتمام شفاء الدكتور خلف الله عمر أمين عام نقابة أطباء الأقصر، ومدير مستشفي الأقصر العام، والذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء تأديته عمله بالمستشفي، حيث باركت النقابة له عودته إلي عمله وإصراره علي إستمرار المواجهة، راجيين من الله سبحانه وتعالي أن يحميه ويحمي جميع الأطقم الطبية.

كما نعت النقابة، فى بيان صحفى، وفاة الدكتور أحمد فتحي محمد إستشاري الرمد نقيب أطباء قنا والأقصر الأسبق، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وتقدمت بخالص العزاء إلى الدكتورة منى فؤاد والدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر السابق، فى وفاة شقيقتها راجيين من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وتقدمت النقابة بخالص العزاء للدكتور حماده فتحي مدير مستشفى حميات أرمنت لوفاة والدته.

وكانت قد نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، الدكتور أحمد فتحي محمد عوض، استشارى الرمد بالأقصر، والذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيةً للفقيد بالرحمة ولأسرته خالص العزاء، والذى كان نقيباً لأطباء الأقصر وقنا لمدة تزيد عن 20 سنة.

وقال الدكتور أحمد أبو القاسم، أحد قيادات مستشفى الأقصر العام سابقاً، إن الدكتور أحمد فتحي محمد عوض، استشارى الرمد بالأقصر، هو أول من وضع لبنه العمل النقابي الطبي في الأقصر، وكان نقيباً لأطباء محافظة قنا ومحافظة الأقصر لمده تزيد عن العشرين عام، وتم تكريمه في يوم الطبيب الأقصري الأول عام 2012، فهو مؤسس مستشفي الأقصر العام وصاحب الفضل والقرار في إقامة أول نقابه للأطباء في محافظة قنا والأقصر، وأول من كان له الفضل في بناء مستشفي الأقصر الدولي، وإقامة أول مبنى لنقابة الأطباء بالأقصر، وله أفضال علي كل أهل الصعيد وقاطني الأقصر وقنا، ولم يبخل بعلمه وماله ووقته علي أي احد وصاحب الفضل علي جميع الاطباء بمحافظتي قنا والأقصر، وكانت عيادته تعمل أساسا للفقير قبل الغني، فقد كان شغله الشاغل فقط هو علاج المريض.



الدكتور أحمد فتحى شهيد كورونا مع نقيب الأطباء السابق



الدكتور ممدوح حسانين عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر