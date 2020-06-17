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نجاح ثالث ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:11 م
نجاح ثالث ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور المولود
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نجاح ثالث ولادة قيصرية اليوم لمريضة مصابة بكورونا ، لتكون ثالث حالة ولادة تتم داخل المستشفى منذ أن تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

و استقبلت المستشفى الأم وهى هاجر محمد عبدالفتاح دكتورة صيدلانية، وتم على الفور استدعاء الطبيب اسلام شمس اخصائى نساء وتوليد لتتم عملية الولادة بنجاح.

وقالت المستشفى، إن فريق العملية ضم كلا من الدكتور أحمد مصطفى متولى طبيب تخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائى نساء وتوليد، والدكتور أحمد سامى نائب نساء، والدكتوره اسماء عربى مدير الفريق الطبى ،كما ضم طاقم التمريض الممرضة ايمان سليمان، والممرضة حنان فرحات ،والممرضة اسماء سامح بمكافحة العدوى،والمهندس رضا فرحات رئيس قسم الصيانة والأجهزة الطبية.

وأكدت المستشفى، استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا، إلى جانب استقرار حالة الطفل "عمر ابراهيم عبدالجيد" المولود مع التأكيد على وضعها تحت الملاحظة لمتابعة مستجدات الحالة.

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 279متعافيا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

 

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كورونا

ولادة قيصرية

القليوبية

أخبار مصرية

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