نتنياهو: لن نعترف بدولة فلسطينية تحت أى ظرف

كتب- هاشم الفخراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يعترف أبدا وتحت أي ظرف بمبدأ إقامة دولة فلسطينية.

وذكرت صحيفة " هأارتس" الإسرائيلية ، أن ذلك جاء على لسان رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس كتلة الليكود بالكنيست (البرلمان) ميكي زوهار، المقرب من نتنياهو، خلال جلسة لكتلة حزب الليكود التي عقد أمس.

وأضاف: "أعلن رئيس الوزراء بالجلسة بشكل لا لبس فيه أنه تحت أي ظرف لن يعترف الكنيست أو الحكومة بمبدأ إقامة دولة فلسطينية".

وأكد زوهار أن خطة السلام الأمريكية لن يتم قبولها في الكنيست، ولا يمكن أن تكون أساسا للتفاوض، دون أن يتطرق لرأي نتنياهو في هذا الأمر.

وفي 28 يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته المزعومة التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل ، والأغوار تحت سيطرة "تل أبيب".