نانسي بيلوسى: قرار ترامب الأخير لإصلاح وحشية الشرطة فاشل وزائف

كتب محمد شعلان

هاجمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب توقيعه على أمر تنفيذي بإنشاء قاعدة بيانات اتحادية لضباط الشرطة الذين لديهم تاريخ في استخدام القوة المفرطة لإصلاح الشرطة، وغردت نانسي بيلوسى عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: " زعم الرئيس ترامب أنه كان يقدم حلًا حقيقيًا لوحشية الشرطة، وبدلاً من ذلك ، فشل الإصلاح المزيف الذي قدمه".

President Trump claimed he was offering a real solution to police brutality. The #FakeReform he offered instead fell far short. #DeadlineWH pic.twitter.com/lYmcEBtGfj — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 17, 2020

وكان قد اتخذ الرئيس دونالد ترامب أولى خطواته الملموسة أمس الثلاثاء، لمعالجة الغضب الوطني المتزايد من وحشية الشرطة عندما وقع على أمر تنفيذي بإنشاء قاعدة بيانات اتحادية لضباط الشرطة الذين لديهم تاريخ في استخدام القوة المفرطة.

ووقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الأمر التنفيذي بشأن إصلاح الشرطة ، محاطًا بمسئولين عن تطبيق القانون الذين تمت دعوتهم لحضور الفاعلية فى حديقة الورود بالبيت الأبيض.

وقال الرئيس إنه التقى بأسر كل من أمود أربيري ، وبوثام جان ، وأنتون روز ، وجيميل روبرسون ، وأتاتيانا جيفرسون ، ومايكل دين ، وداريوس تارفر ، وكاميرون لامب ، وإيفريت بالمر، وهى العائلات التي فقدت أحباءها بسبب وحشية الشرطة قبل لحظات من الحدث ويأتي الأمر بعد احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ردا على مقتل الشرطة لجورج فلويد.

وقال ترامب إن الأمر ، من بين أمور أخرى ، سيحفز إدارات الشرطة على حظر الخنق عند الاعتقال إلا عندما تكون حياة الضابط في خطر من خلال إنشاء عملية اعتماد جديدة للإدارات.

كما يحدد الأمر كذلك حوافز مالية لإدارات الشرطة لإنشاء برامج اعتماد واتباع "أفضل الممارسات" القياسية.

ومع ذلك ، من المرجح أن يُطلب من الإدارة المزيد من التوضيح حول كيفية تحديد متى تكون حياة الضابط في خطر ، مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من نشطاء العدالة الجنائية قد اشتكوا من أن المنطق يطبق على نطاق واسع للغاية لتبرير إطلاق النار على الشرطة.

وأضاف الرئيس الأمريكى إن الولايات المتحدة عليها أن توحد الصف وتمضى قدما فيما يتعلق بشعور الغضب حيال الشرطة، وأشار ل إنه التقى للتو بعدة عائلات فقدت أحباءها بسبب وحشية الشرطة.