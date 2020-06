نانسي بيلوسى: قرار ترامب الأخير لإصلاح وحشية الشرطة فاشل وزائف

هاجمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب توقيعه على أمر تنفيذي بإنشاء قاعدة بيانات اتحادية لضباط الشرطة الذين لديهم تاريخ في استخدام القوة المفرطة لإصلاح الشرطة، وغردت نانسي بيلوسى عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: " زعم الرئيس ترامب أنه كان يقدم حلًا حقيقيًا لوحشية الشرطة، وبدلاً من ذلك ، فشل الإصلاح المزيف الذي قدمه".

President Trump claimed he was offering a real solution to police brutality. The #FakeReform he offered instead fell far short. #DeadlineWH pic.twitter.com/lYmcEBtGfj