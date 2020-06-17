اليوم السابع
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نائب محافظ الغربية: لا تهاون فى استلام الطرق الجارى رصفها واستجابة فورية لشكاوى المواطنين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:40 م
نائب محافظ الغربية: لا تهاون فى استلام الطرق الجارى رصفها واستجابة فورية لشكاوى المواطنين الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، فى بيان له، أنه لا تهاون أو فساد فى استلام الطرق الجارى رصفها بنطاق المحافظة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقده لطريق فيشا سليم، اليوم، والذى تم رصفه حديثا بمعرفة مديرية الطرق، بعد استلام عدة شكاوى من المواطنين تفيد أن الطريق غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه جارى إعداد تقرير مفصل عن الطريق لتقديمه لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مؤكدا أنه لن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال الرصف لجهة التنفيذ إلا بعد مراجعة الطريق وعمل التقيم الكامل له، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام .

كما قام "عطا "، بمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا، بحضور الدكتور محمد أيوب استشارى المحافظة لأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمشروع، وممثلى الشركة الوطنية للمقاولات ومقاول عام المشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال فى كل منطقة من مناطق التطوير حتى تاريخه.

من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، اجتماع بمقر عام ديوان المحافظة، وذلك لمناقشة المعوقات التى تواجه جهاز مشروعات تنمية الساحل الشمالى فى تنفيذ المشاريع المسندة اليه بنطاق المحافظة .

وأوضح نائب محافظ الغربية، ان المشروع الأول المسند للجهاز هو تطوير ورصف مدخل قرية محلة أبو على بالمحلة الكبرى والكورنيش الخاص بها وتغطية أحد المصارف بالقرية بتكلفة إجمالية قدرها 62 مليون و400 ألف، جنيه، فى حين يشمل المشروع الثانى تطوير العشوائيات بمنطقتى سكة تلا وكفرة السجن والذى يتضمن رصف وتجديد وتغيير مواسير الصرف والمياه لعدد 9 شوارع بالمنطقة ،وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف عطا، أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات الأعمال المسندة للجهاز، بما فى ذلك آليات التنفيذ المعمول بها، مؤكدا انه تم حل مشاكل الجهاز مع وزارة الري، وتم التنبيه على الاانتهاء من تنفيذ نسب مشروع العشوائيات خلال 6 شهور بحد اقصى .

من ناحية أخرى قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، بجولة على عدد من مدارس مدينة السنطة وزفتى لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها الاسبوع المقبل.

 

 


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