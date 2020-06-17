اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:46 م
خالد صلاح
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نائب رئيس اليمن: المشروع الحوثى له تبعات كارثية على نسيج البلاد الوطنى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:34 م
نائب رئيس اليمن: المشروع الحوثى له تبعات كارثية على نسيج البلاد الوطنى نائب الرئيس اليمنى على محسن صالح
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أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح أن المشروع الطائفي الحوثي له تبعات كارثية على النسيج الاجتماعي والوطني لليمنيين لعقود قادمة وهو ما يستلزم من كل الوطنيين الغيورين على اليمن وهويته وجمهوريته الالتفاف حول الجيش اليمني وإسناده ودعمه في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الطائفية الإيرانية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين أجراهما نائب الرئيس اليمني بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز للاطلاع على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين بالجيش اليمني.
وقال نائب الرئيس اليمني: "إن بطولات الجنود اليمنيين تقدم نموذجاً مثالياً وحقيقياً للجيش الوطني حامي الوطن والجمهورية بشجاعته وصلابته وشعوره بالمسؤولية الوطنية في مواجهة أحقد وأعتى هجمة إمامية تستهدف جسد الجمهورية والنيل من مكتسباتنا الوطنية"، مثنياً على دور المقاتلين الأبطال وكل الفئات المجتمعية والسياسية والنخب الثقافية التي تقف صفاً واحداً لاستعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني الكهنوتي.
وقدم كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان باليمن من جانبهما موجزاً عن الأوضاع الميدانية وثبات المقاتلين في وجه الميليشيات الانقلابية، منوهين الى العزيمة القتالية العالية والثبات القوي للقوات اليمنية في مختلف الجبهات.


اليمن

على محسن صالح

ميليشيا الحوثى

الحكومة اليمنية

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