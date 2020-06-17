اليوم السابع
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مياه أسيوط تستأنف العمل بالفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء السبت القادم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:58 ص
مياه أسيوط تستأنف العمل بالفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء السبت القادم ارشادات شركة مياه اسيوط للعملاء
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استئناف العمل بكافة فروعها التجارية وجميع مراكز خدمة العملاء التابعة لها أمام الجمهور من جديد، بدءاً من يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020م ، لاستمرار وتيرة العمل وعجلة الانتاج مع ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد فى المواقع الخدمية للجمهور،  على أن يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
 
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الشركة تلتزم طبقا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار،  وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،و المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بجميع الاجراءات الاحترازية الوقائية المقدمة عند تشغيل مراكز خدمة العملاء وكافة الفروع التجارية  أمام الجمهور لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد، لحماية وسلامة المواطنين؛ وذلك من خلال:
 
 
- التعقيم اليومى لمراكز خدمة العملاء والفروع التجارية قبل بدء العمل وبعد نهايته والتعقيم الدورى خلال يوم العمل.
- توفر الشركة بوابة تعقيم ذاتية إلكترونية على مدخل كل مركز خدمة عملاء أو فرع تجارى يتوجه اليه الجمهور.
- يلتزم جميع العاملين بمراكز خدمة العملاء والفروع التجارية بإرتداء كافة المهمات الوقائية التى توفرها الشركة من (كمامة، قفازات طبية ، ماسك واقي) ومستلزمات التطهير الشخصى.
 
وأشارت همت مصطفى، رئيس القطاع التجارى بالشركة أن استئناف العمل بمراكز خدمة العملاء والفروع التجارية أمام الجمهور سيتم بطريقة مختلفة حرصا على سلامة العاملين والعملاء حتى نتجاوز هذه الأزمة،  بدءاً من قيام العميل بارسال الأوراق اللازمة لنوعية الخدمة التى يحتاجها على رقم الواتساب الخاصة بالمنطقة التابع إليها، ليقوم الموظف المختص بمراجعتها والرد على العميل خلال 24 ساعة من إرساله للمستندات المطلوبة، وتحديد موعد لقدوم العميل لإتمام الإجراءات اللازمة للخدمة المطلوبة، وتقديم المستندات الأصلية.
 
كما شدد مسئولي اللجنة الوقائية بالشركة أنه لن يسمح لأي عميل من الدخول للإنتفاع بالخدمات المقدمة بمراكز خدمة العملاء والفروع التجارية دون الإلتزام بالاجراءات الوقائية الآتية  لمكافحة الفيرس:
 
- ارتداء كمامة.
- الإلتزام بالموعد المحدد والمرسل له عن طريق الواتساب.
 وذلك حتى يتمكن العاملين من تيسير الاجراءات المهنية  لإتمام تقديم الخدمة فى اسرع وقت ممكن مما يؤدى الى تقليل زمن تواجد العميل داخل المركز ومن ثم منع حدوث تكدس للعملاء.
 
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ارشادات شركة مياه اسيوط للعملاء قبل التعامل مع مراكز خدمة العملاء

 

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شركه مياه اسيوط

محافظه اسيوط

مراكز خدمه العملاء

فيروس كورونا

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