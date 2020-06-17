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موجز اليوم السابع.. بعد 14 عاما.. حلم محمد رمضان يتحول إلى حقيقة؟.. فيديو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:06 م
موجز اليوم السابع.. بعد 14 عاما.. حلم محمد رمضان يتحول إلى حقيقة؟.. فيديو الزميلة رغدة بكر

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تناول موجز "اليوم السابع"، الذى قدمته الزميلة رغدة بكر وأعده الزميل على حسان، قصة مسلسل الامبراطور أحمد زكي والذى يجسده الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه رمضان 2021.

كما تناول موجز اليوم السابع قصة حلم محمد رمضان في تجسيد دور الفنان الراحل أحمد زكي منذ 14 عاما والذى قدمه فى مسلسل "السندريلا" مع النجمة مني زكي وبالتحديد عام 2006، ودا ليصبح حلمه حقيقة في 2020 في تقديمه لمسلسل "الامبراطور" الذى يتناول قصة حياة الرائع أحمد زكي.

 

وسرد الموجز تفاصيل إعلان الفنان محمد رمضان يوم 14 يونيو الجارى عبر حسابه على موقع تويتر في منشوره الذى أرفق معه جزء لحلقة سابقة منذ 8 سنوات مع الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامجه "واحد من الناس" بقناة الحياة وقال: "اللقاء ده من 8 سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي).. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلى القادم #الامبراطور #أحمد_زكي #رمضان2021 #ثقة_في_الله_نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم.

 

كما تطرق الموجز لاختيار الكاتب الكبير بشير الديك الذى يعد أحد أقرب أصدقاء الراحل أحمد زكي ومن أفلامه معه: موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود.

 

كما أوضح الموجز أيضًا ترشيح المخرج محمد شاكر خضير، لمهمة إخراج العمل، وذلك لأنه من المخرجين النخبويين الذين يقدموا أعمال درامية ذات مضمون فنى وعمق فى التفاصيل الدرامية، ومن ضمن أعماله مسلسله الأخير "جراند أوتيل" اللى قدمه ونال النجاح المطلوب.

 

 

 


محمد رمضان

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احمد زكي

بشير الديك

محمد شاكر خضير

سينرجي

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