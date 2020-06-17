مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

ميعاد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:59

ميعاد صلاة العشاء 8:32

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:07 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:39

توقيت صلاة المغرب 7:06 م

موعد صلاة العشاء 8:41 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:01

توقيت صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

ميعاد صلاة المغرب 56: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:30 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:04 ص

توقيت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:13

توقيت صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 8:11 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:21 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 3:12 م

توقيت صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 8:07



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

موعد صلاة المغرب 7:08 م

ميعاد صلاة العشاء 8:27 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 3:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

موعد صلاة المغرب 7:16 م

توقيت صلاة العشاء 8:38 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:26 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:15 م

ميعاد صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:10 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 2:55

توقيت صلاة الظهر 11:41 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 6:44

موعد صلاة العشاء 8:14 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 3:57 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:44 م

توقيت صلاة المغرب 7:13 م

موعد صلاة العشاء 8:39 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:20 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 4:13 م

توقيت صلاة المغرب 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:22

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:50 م

مواقيت صلاة العشاء 8:22 م