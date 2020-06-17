ملاعب رياضية وممشى أهل مصر.. اعرف المشروعات الجارى تنفيذها بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضرورة الانتهاء من أعمال المشروعات الجارية بمدن المحافظة ومنها ملاعب رياضية ومدرسة المرور بمدينة رأس سدر وتوسعات 6 مدارس تابعة للتربية والتعليم بمدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، بالإضافة لهايبر ماركت بمدن شرم الشيخ وأبو رديس، وإدارة تموينية بهما، وممشي أهل مصر بطور سيناء والكورنيش والتي ستم افتتاحهم في نهاية يونيه 2020.

وناقش المحافظ مع المعنيين موقف إجراءات التحول الرقمي والاشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل للمخيمات والفنادق بمدنتي طابا ونويبع وموقف الاستعدادات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم استعراض موقف الصرف للعمالة غير المنتظمة والإعانات وموقف الخطة الاستثمارية لأعوام 2019 / 2020 / 2021 وقيام التخطيط العام بالتنسيق مع مجالس المدن للعام المالي القادم.

كما تابع المحافظ أهم المشروعات الجاري تنفيذها والتي شملت موقف طريق حمام موسي ودار المناسبات بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، واستكمال المزرعة السمكية وموقف محطة الصرف والطرد والمنحل ومزرعة الزيتون براسد سدر وأبوزنيمه ومزرعتي الحمة براس سدر، والرملة بابوزنيمة، والمنحل بوادي مكتب وعصارة الزيتون بطور سيناء وتوصيل الكهرباء من نويبع الي وادي سعال بكاترين، ورصف طريق وادي ميعر بطور سيناء بطول 27 كيلو، وإنارة 5 تجمعات بدوية، وموقف تنفيذ الـ 30 بيت بدوي بحي المروة بسانت كاترين.

كما أشاد المحافظ بمجهودات العاملين بالديوان العام بقيادة اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، وأكد ضرورة العمل علي نقل الخبرات كخطوة للأمام لتطوير المنظومة الحكومية وإختيار القيادات و الكوادر المناسبة لتطوير الدولة والنهوض الإداري بها، مؤكدا ان الكوادر ذات الخبرات الكبيرة يتم الإستعانة بهم مع العناصر الجديدة في المحافظة ونقل الخبرات التي حصلوا عليها الى قيادات جديدة.

وجه المحافظ بتوزيع عدد 1000 كمامة قماش لعمال النظافة بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ مجاناً في إطار حرص المحافظة علي صحة وسلامة العمال والمواطنين.

كما وجه المحافظ بتوزيع عدد 10 آلاف كمامةعلي العاملين بالمحافظة ومجالس المدن بالإضافة لـ 300 خوذة في إطار إتباع كافة الاجراءات الوقائية للحماية ومواجهه فيروس كرونا المستجد.

وقدم المحافظ الشكر للجهات المساهمة والمجتمع المدني الذين ساهموا في دعم المحافظة بوسائل الحماية من فيروس كورونا بالاضافة لما وفرته المحافظة بجهودها الذاتية بدون تحميل أية أعباء لميزانية الدولة.

كما تم استعراض إجراءات تأمين وحماية الطلاب والمراقبين واللجان خلال إمتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2019 / 2020 وتم عرض فيديو محاكاة للاجراءات الوقائية المتبعه لامتحانات الثانوية العامة.