كابول (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "جوزجان" الأفغانى معروف آزار مقتل 12 فردا من قوات الأمن وإصابة 5 آخرين في هجوم لجماعة "طالبان" شمال البلاد، وقال آزار - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - إن مسلحي "طالبان" هاجموا نقطتين أمنيتين ليل أمس الثلاثاء، مضيفا أن 5 من المسلحين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 10 آخرون في الاشتباكات مع قوات الأمن.