وأوضح أن المسلحين أسروا 4 من قوات الأمن وسرقوا سيارة مدرعة، فيما تم تدمير مركبتين في الهجوم.. ولم تعلن "طالبان" من جانبها عن مسؤوليتها عن الهجوم. 