اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:33 م
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مقتل شخص وإصابة آخر إثر سقوط طائرة فى أوديسا جنوبى أوكرانيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:09 م
مقتل شخص وإصابة آخر إثر سقوط طائرة فى أوديسا جنوبى أوكرانيا سقوط طائرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم/ الاربعاء/ في بيان لها مقتل شخص وإصابة آخرَ إثر تحطم طائرة صغيرة في مدينة أوديسا جنوبي البلاد.
وأظهرت صورٌ لموقع تحطم الطائرة الأوكرانية نشرتها إدارة شرطة أوديسا، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، طائرة محطمة على الطريق من دون عجلات الهبوط. وقالت الشرطة الأوكرانية إنها تحقق في أسباب الحادث.
وطبقاً لبيان السلطات الأوكرانية، فإن شخصين كانا على متن الطائرة وقت الحادث، قُتل أحدهما وأصيب الآخر.


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أوديسا

الشرطة الأوكرانية

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