مقاتلات أمريكية ترافق 4 قاذفات نووية روسية قرب حدود الولايات المتحدة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-95إم.إس الاستراتيجية القادرة على حمل أسلحة نووية وهي تقوم برحلة مخطط لها مسبقا بالقرب من الحدود الأمريكية.

ونسبت الوكالة للوزارة القول اليوم الأربعاء إن الطائرات الروسية قطعت رحلة استمرت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبيرنج وأوخوتسك فضلا عن الجزء الشمالي من المحيط الهادي.

وكانت روسيا أعلنت الأربعاء الماضى، أن مقاتلات أمريكية اعترضت مقاتلات روسية فوق المياه الدولية قرب الولايات المتحدة، جاء ذلك نقلا عن وكالة "نوفوستي". وعلى صعيد آخر، أقرّ المجلس الأعلى للدفاع الروماني مشروع استراتيجية الدفاع الوطنى الجديدة للفترة بين 2020 و2024، وأبرز ما ورد فيها، اعتبار روسيا الاتحادية بلدا معاديا.

وفي هذه الوثيقة ورد ذكر روسيا في قسم "التهديدات" وأكدت الوثيقة على أنه يمكن اعتبار روسيا دولة المعادية، تشكل تهديد للمنطقة بأكملها.

وورد في الاستراتيجية المذكورة، أن "عسكرة" روسيا و "بناء القدرات العسكرية في جوار رومانيا" يخلق "تحديات خطيرة" لأمن حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويمس كذلك قضية ضمان أمن الطاقة واستقرارها في منطقة البحر الأسود.

وتحدث الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يرأس المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، "عن التحول العالمي، الذي يأخذ في الاعتبار التطورات في المنطقة، وتدهور العلاقات بين الناتو وروسيا، وانتشار الإرهاب، والتهديدات الهجينة والسيبرانية، بالإضافة إلى التحديات الأخرى".