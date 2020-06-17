معهد الصحة العامة بالإسكندرية يحذر من تناول أدوية الكورتيزون لعلاج مرضى كورونا

الإسكندرية - أسماء على بدر

حذر المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية من تناول أية من أدوية الكورتيزون دون استشارة الطبيب، حيث انتشر مؤخرا أن بعض أنواع الكورتيزون (ديكساميثازون) قد يكون لها تأثير إيجابى فى علاج عدوى فيروس كورونا.

وأضاف المعهد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن علاج الكورتيزون لمرضى كورونا يكون فى بعض الحالات المعينة وبجرعات محددة، لذلك يجب أن يتم تناولها تحت إشراف طبى كامل لما قد يكون لها من آثار جانبية خطيرة منها ضعف المناعة.

وقد أطلق معهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية مبادرة لتوعية المواطنين المصابين بفيروس كورونا فى حالات العمل المنزلى منعا لانتشار المرض بين أفراد الأسرة واحتوائه مثل ما تقوم مستشفيات العزل على مستوى العالم .

وقال بيان المعهد: "لا بد من التعامل بحذر مع المريض أثناء فترة عزله بالمنزل والاهتمام بعدة أمور سيتم تقديمها فى عدة حلقات لتوعية المواطنين منها الأدوات الشخصية للمريض وتطهيرها".

‫1- لا بد من تخصيص أدوات شخصية للمريض لا يستخدمها أحد غيره، مثل الأطباق والملاعق والكبايات والفوط وملايات السرير والملابس.

2- يفضل لو يستعمل المريض الأطباق والأدوات البلاستيك أو الكرتون التى بتستعمل مرة واحدة فقط ثم التخلص منها.

‫3- غسيل كل أدوات الأكل التى يستعملها المريض بحرص شديد ونضعها فى مكان لوحدها حتى تكون معلومة.

‫4- كل مخلفات المريض توضع فى كيس قمامة بمفردها ويفضل تكون مميزة بلون مختلف أو شكل معين للتمييز.

‫5- يفضل (إن أمكن) تخصيص حمام منفصل للمريض.

‫6- إذا لم يوجد أكثر من حمام بالمنزل فيقوم الشخص المجالس للمريض بتطهير الحمام بعدما يخرج المريض، (ويفضل أن الشخص المرافق له لا يدخل بعده مباشرة للتنظيف وينتظر دقائق بعد خروجه ويرتدى الماسك والجوانتي.

7- مسح أسطح الحمام بالمياه والصابون أو المطهرات التانية مثل الكحول أو الكلور المخفف، وبعد مسحهم لا بد من ترك الأسطح بها المواد المطهرة لمدة 3 إلى 5 دقائق ويفضل تركها تجف تماما ثم إزالتها بالمياه.

8- مع تطهير الحمام لابد من تطهير كل ما يمكن أن يلمسه المريض أثناء تواجده داخل الحمام مثل مفاتيح النور، ومقابض الأبواب وغيرها.

9- فى حالة إذا احتاج المريض المساعدة فى الحمام، فعلى الشخص الذى يراعى المريض ارتداء الماسك والجوانتى وتغيير ملابسه بعد ما يساعده .

‫10- الاهتمام بتنظيف البيت بصفة عامة وتطهيره بالكحول او الكلور كل فترة.

‫11- تجديد الهواء بفتح الشبابيك باستمرار.