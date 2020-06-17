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مطار القاهرة يستقبل 810 مصريا من العالقين بالسعودية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:50 م
مطار القاهرة يستقبل 810 مصريا من العالقين بالسعودية مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء ، 5 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم حوالي 810 مصريا من العالقين بالسعودية ، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلتين لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني علي متنهم 330 مصريا من العالقين بالرياض وجدة، و3 رحلات للخطوط السعودية والنيل للطيران وطيران ناس علي متنها حوالي 480 مصريا من العالقين بالسعودية ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 


مطار القاهرة

رحلات استثنائية

المصريين العالقين

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