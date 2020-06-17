اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 61 رحلة استثنائية على مدار اليوم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:22 م
مطار القاهرة يستقبل 61 رحلة استثنائية على مدار اليوم مطار القاهرة-ارشيفيه
كتبت ـ رحاب نبيل

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يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأربعاء، 61 رحلة طيران استثنائية، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، تقل على متنها 8491  راكبا مصريا من العالقين بدول الخارج منذ وقف الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.
 
وأشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .
 
ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
 
 

مطار القاهرة

رحلات استثنائية

العالقين

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