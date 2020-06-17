مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 174 مصريا من العالقين بقطر

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنها 174 راكبا من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلة استثنائية رقم ms2806 لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، قادمة من سلطنة عمان على متنها 174 مصريا من العالقين بقطر ، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة،والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت أعلنت وزارة الطيران المدني ، عن تسيير جسر جوي لإجلاء أكثر من 3 ألاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم ، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يومياً.