اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:32 م
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مصرع 4 عمال أتراك بسبب انفجار شاحنة بمدينة شرناق التركية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:05 م
مصرع 4 عمال أتراك بسبب انفجار شاحنة بمدينة شرناق التركية عمال أتراك
كتب- هاشم الفخراني

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وقع اليوم انفجار في منطقة سيلوبي التابعة لولاية شرناق التركية في إحدى الشاحنات التابعة لإحدى شركات المقاولات والتي تحمل عمالاً يعملون في أعمال بناء الطرق بالمدينة، كما تحمل وقود لمعدات البناء أثناء مرورها ما أسفر عن مقتل 4 من العمال.

ووفق البيان الصادر عن والي المدينة، جارٍ التحقيق في أسباب الانفجار.

على جانب آخر، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا عن ارتفاع وفيات كورونا في تركيا الي 4861 حالة وفاة مسجلة 19 حالة وفاه جديدة آخر 24 ساعة.

كما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في تركيا حوالي 182 ألف 727 حالة إصابة مسجلة حوالي 1429 حالة إصابة جديدة في ال24 ساعة الأخيرة.

على جانب آخر، توفي 3 مواطنين أتراك اليوم في مدينة ماردين التركية بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة عدد الحالات في تركيا بعد إجراءات التطبيع مع الفيروس التي إتخذتها الحكومة التركية في الفترة الأخيرة، كما تم عزل عشرات الأماكن أيضًا.

وتستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في التزايد يومًا بعد يوم بعد تصريحات الحكومة المتعلقة بعملية التعايش.

 

فبينما المستشفيات في المدينة وصلت الي حد الإمتلاء بشكل كامل، بدأت تركيا تسجيل حالات يومية في نطاق ال1500 حالة.

ووقع اليوم في مدينة ماردين التي فقد فيها حوالي 30 مواطن حياته بسبب الفيروس، أكثر نسبة يومية من الوفيات حيث توفي 3 أشخاص في المدينة في يوم واحد متأثرا بإصابته.


تركيا

فيروس كورونا

اخبار تركيا

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