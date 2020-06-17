مصادر سودانية لسكاى نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني للجوانب الفنية لملء سد النهضة

مصادر سودانية لسكاى نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني للجوانب الفنية لملء سد النهضةالأربعاء، 17 يونيو 2020 05:52 م
سد النهضة
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