مصادر سودانية لسكاى نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني للجوانب الفنية لملء سد النهضة

ذكرت مصادر سودانية مطلعة لسكاي نيوز عربية، أن مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني يتعلق بالجوانب الفنية لملء سد النهضة بعد خلافات وصفت بالعاصفة.