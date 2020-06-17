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مصادر سودانية لسكاى نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني للجوانب الفنية لملء سد النهضة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:52 م
مصادر سودانية لسكاى نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني للجوانب الفنية لملء سد النهضة سد النهضة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت مصادر سودانية مطلعة لسكاي نيوز عربية، أن مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني يتعلق بالجوانب الفنية لملء سد النهضة بعد خلافات وصفت بالعاصفة.
 

 


مصر

السودان

سد النهضة

اتفاق

اثيوبيا

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