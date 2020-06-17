اليوم السابع
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مسنة تطلب نفقة من ابنها: طردنى إرضاء لزوجته بعدما حولنى لخادمة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:00 ص
مسنة تطلب نفقة من ابنها: طردنى إرضاء لزوجته بعدما حولنى لخادمة محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت سيدة مسنة، دعوي نفقة أقارب، ضد نجلها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد طردها من منزل زوجها بعد وفاته، واستيلاء نجلها وزوجته عليه، لتؤكد:" عانيت بسبب عنف زوجة نجلى، منذ أول يوم من زواجها، احتلت المنزل، وجعلتني خادمة لها، أستولت على معاش زوجي، ورفض تواصلي مع ابنتي".
 
وأكدت في دعواها التي تطالب بسد إحتياجاتها من دواء ومصروفات معيشيه:" سلكت كافة الطرق الودية لأخذ جزء بسيط من أموالي لأنفق على نفسي وأرحم من ذل الحاجة، ومد اليد وطلب المعونة وإهانة كرامتي، ولكني فشلت بسبب عنف نجلي".
 
وتابعت م.ج.ل، أثناء جلسات نظر القضية، بمحكمة الأسرة:" استغلت طعني فى السن وتدهور حالتي الصحية وأجبرتني على التوقيع بتوكيل عام بالتنازل عن منزلي وقطعة أرض ورثتها عن زوجي، وجعلتني أتسول لأجد الطعام، وعرضتنى للدخول إلى المحاكم وأقسام الشرطة، رغم حالتي الصحية الحرجة، وسط اتهامات بالجنون التي شوهت سمعتي، بخلاف السب والقذف، وتعرضي للضرب علي يد أهلها".
 
وأشارت أمام محكمة الأسرة فى دعواها التى طالبت فيها بإلزام المدعين عليهم بتخصيص راتب شهرى 3000 جنيه وزيارتها والتواصل معها، إلي أن نجلها وزوجته ورثوها على قيد الحياة، بعد أن عاشت عمرها تربي وتشقي مع زوجها لتوفير احتياجات أسرتها .
 
وأكملت:" رغم توسلاتى لهم أقاموا ضدى دعوى اتهموني بالجنون والعته حتى يحرمونى من كافة ممتلكاتى".
 
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها ان يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
 
 
 
 

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