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مستقبل وطن بكرموز الإسكندرية يوزع 5000 كمامة على المواطنين وبوسترات توعية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:33 م
مستقبل وطن بكرموز الإسكندرية يوزع 5000 كمامة على المواطنين وبوسترات توعية المشاركون
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت أمانة كرموز بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، حملة لتوزيع الكمامات القماش على المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا، وذلك في حضور محمد الخيال، أمين التنظيم بالمحافظة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، بضرورة التواجد الفعلي بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.

وأضاف ضيف الله أنه أصدر تعليماته لجميع أعضاء الحزب بضرورة نشر الوعي بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه من أجل القضاء عليه وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، مشيدًا بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مكافحة انتشار الفيروس، وفي الوقت نفسه استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، واستكمال كافة المشاريع الحيوية في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا في العالم.

وأوضح المهندس محمد الخيال، أمين تنظيم المحافظة، أن المبادرة تستهدف مساعدة الدولة في مساعيها لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي إطار دور الحزب المجتمعي لتعقيم الأماكن العامة، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.

من جانبه، قال محمد الشافعي، أمين الدائرة إنه تم توزيع 5000 كمامة قماش ومنشورات توعيه بشأن فيروس كورونا المستجد وملصقات على أهالي كرموز مشاركه من الحزب للتخفيف علي كاهل المواطنين بالدائرة شملت مواقف السيارات السيرفيس والشوارع الرئيسية والمحلات والأسواق وتضمنت وايضا حمله تطهير لبعض الشوارع.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

 

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