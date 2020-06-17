اليوم السابع
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مستثمرو البحر الأحمر: وفد وزارى للغردقة للتأكد من الإجراءات الاحترازية بالفنادق

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:31 م
مستثمرو البحر الأحمر: وفد وزارى للغردقة للتأكد من الإجراءات الاحترازية بالفنادق خالد العنانى وزير السياحة والاثار
كتبت آمال رسلان 

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أكدت جمعية مستثمرى البحر الأحمر أنه بناء علي توجيهات رئيس الوزراء سوف يصل للغردقة غدا وفدًا يضم 4 وزراء هم السياحة والاثار والطيران المدنى والاعلام والصحة ووفد من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية بمصر .

وأكدت الجمعية أن الهدف من الزيارة تفقد جميع الإجراءات الاحترازية بالفنادق المصرية استعدادا لاستقبال السياحة الأجنبية ابتداء من أول يوليو، ولنقل الصورة من ارض الواقع لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وبعد زيارة الغردقة سوف يتم الانتقال لزيارة فنادق شرم الشيخ، وسوف يكون مصاحب للوفد ممثلى للاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشأت الفندقية وجمعية مستثمرى البحرالأحمر.

وكشف تامر نبيل عضو غرفة الفنادق وامين صندوق جمعية مستثمرو البحر الاحمر أن بيلاروسيا ستكون أول الاسواق الوافدة إلى الغردقة حيث أعلنت أنها ستبدأ 4 يوليو عودة حركة الطيران ووصول الوفود السياحية، لافتا إلى أن الرؤية بالكامل ستتضح خلال اليومين المقبلين حيث ستكثف جمعية مستثمرو البحر الاحمر التواصل مع الاسواق السياحية لتحديد مواعيد لتشغيل الخطوط واستئناف السياحة.

وقال نبيل فى تصريح لليوم السابع أنه تم التوافق مع أوكرانيا وصربيا على بدء الحركة فى يوليو وجارى التنسيق حول المواعيد، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك تصور نهائى بكافة الاسواق السياحية ومواعيد استئناف الطيران الخاص بها.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، الخميس ، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وعن استعدادات الفنادق أكد نبيل ان الفنادق مستعدة لاستقبال الحركة السياحية الدولية، وجارى استخراج الرخصة الصحية للفنادق والمنتجعات قبل إعادة تشغيلها، ونحن كغرفة فنادق مطمئنين للوضع بشكل كامل، موضحا أن عدد الفنادق المعتمدة يزيد بشكل كبير كل يوم، من خلال انضمام فنادق آخرى للمنظمة الصحية. وأكد نبيل أن الاقبال ارتفع بشكل كبير من جانب الفنادق لسرعة توفيق أوضاعها والحصول على شهادة السلامة الصحية، متوقعا أن تكون أغلب فنادق البحر الاحمر انتهت من اجراءات اعتمادها قبل بداية يولية.


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عودة السياحة

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