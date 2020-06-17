اليوم السابع
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مسئول فرنسى: لا ينبغى أن يدفن الناتو رأسه تجاه تصرفات تركيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:39 م
مسئول فرنسى: لا ينبغى أن يدفن الناتو رأسه تجاه تصرفات تركيا لودريان
كتب : أحمد علوى

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دعا مسؤول فى وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الأربعاء "الحلف الأطلسي" (الناتو) إلى التعامل مع أنقرة، وقال المسؤول الفرنسى "لا يمكن لحلف الأطلسى أن يدفن رأسه فى الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة".

كما اعتبر المسؤول الذى تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف أنه لا يمكن للناتو التظاهر بأنه ليس هناك مشكلة بخصوص تركيا، بل يجب التعامل معها.

إلى ذلك، اتهم البحرية التركية بسلوك نهج عدوانى تجاه سفينة فرنسية خلال تنفيذها مهمة للحلف فى وقت سابق.

تأتى تلك التصريحات بعد اتهامات عنيفة تبادلها البلدان خلال الأيام الماضية، فقد كرر وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، فى مقابلة مع صحيفة "لاكروا"، أمس الثلاثاء، موقف بلاده، مؤكداً أن تركيا تعرض الأمن الأوروبى للخطر بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا. وقال "إنه خطر علينا ومقامرة استراتيجية غير مقبولة، لأن ليبيا على مسافة 200 كيلومتر من ساحل إيطاليا".

وكانت الرئاسة الفرنسية اعتبرت الأحد أن التدخلات التركية فى ليبيا "غير مقبولة"، مؤكدة أنّ "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك".

 


فرنسا

الخارجية الفرنسية

اخبار العالم

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