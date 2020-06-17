مسؤولو قطاع النفط العالميون يؤكدون ضمان إمدادات مستدامة من الطاقة

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أجمع رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم، على هدف مشترك يتمثل في ضمان إمدادات عالمية مستدامة من الطاقة مع بدء دوران عجلة الاقتصاد مجددا وتكيف العالم مع عودة الحياة لطبيعتها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ذلك جاء خلال النسخة الافتراضية الخاصة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي استضافته شرككة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن المشاركين ناقشوا الدروس المستفادة من المرحلة الحالية وأفضل الاستراتيجيات لضمان سلامة الكوادر البشرية واستمرارية الأعمال و تعزيز المرونة و بناء القدرات مع مواصلة التصدي لفيروس كوفيد- 19، والمتغيرات في أسواق النفط و النظرة المستقبلية للقطاع على المديين القريب و المتوسط إضافة إلى كيفية تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل لإنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات الضارة للبيئة.

ونقلت /وام/ عن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها قوله "إن القيادة الإماراتية تحرص على تعزيز التعاون والحوار مع الأصدقاء في المجتمع الدولي ضمن مختلف المسارات والقطاعات، وتماشيا مع هذه الرؤية، نظمت أدنوك هذه النسخة الافتراضية من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين و التي أتاحت فرصة مهمة لمسؤولي قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم لتبادل الخبرات وأفضل الاستراتيجيات حول المواضيع والقضايا المهمة، خصوصا في هذه الفترة".

وأضاف الجابر "أثناء التصدي لتحديات كوفيد-19، كان علينا إدارة وتوجيه دفة مؤسساتنا للتكيف مع هذه الظروف، وقد وفر الملتقى منصة متميزة لتبادل التجارب والخبرات حول كيفية ضمان سلامة كوادرنا البشرية، وتعزيز مرونة أعمالنا، والمحافظة على النمو بعيد المدى للقطاع.. وأنا على قناعة بأن عقد حوارات مفتوحة مماثلة من شأنه المساهمة في تسريع الوصول إلى الانتعاش الاقتصادي".

وتعليقا على توقعات الأسواق، قال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال: " إننا في أوروبا اليوم أكثر تفاؤلا بسبب الخروج من مرحلة الإغلاق والحجر الصحي.. وبخصوص القطاع، فإننا نشهد ارتفاعا كبيرا في استهلاك الطاقة بصورة أسرع مما توقع الجميع".

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي: "أعتقد أن التعافي ربما كان أسرع قليلا مما توقعنا و هذا أمر جيد جدا.. نحن لا نعرف ما يخبئه المستقبل لكنني متفاءل بشأن مستقبل القطاع وسبب تفاؤلي يعود إلى أننا نقوم بالتركيز على ما يمكننا التحكم فيه، أي إعادة الأعمال إلى وضعها الطبيعي، وهذا ما أشار إليه رئيس مجلس إدارة توتال ورئيسها التنفيذي.. لذا نحن متفائلون لكننا لا يمكننا التوقع بكل شئ، لذا نحن نركز على ما يمكننا التحكم به".