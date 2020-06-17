مدينة إسنا تواصل المشروعات القومية وتجرى أعمال رصف بطول 5 كيلو.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية، والخطط التنموية فى جميع القطاعات بالمركز، تواصلت أعمال رصف الطرق وتمهيدها لخدمة أبناء قرى ونجوع المدينة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تابع رجال الأجهزة التنفيذية بالنجوع أعمال رصف طريق المحددة بطول 5 كيلو، والذى يربط بين النواصر وقرية أبو وزعفة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 / 2020، حيث يأتي ذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات.

وكان قد قاد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة تفقد خلالها مبنى شروق داخل الوحدة المحلية بالنمسا ودراسة مدى إمكانية استخدام المبنى لعزل حالات فيروس كرونا من أهالى القرية، وذلك بناء على طلب أهالى القرية الذين أبدوا استعدادهم بتجهيز المكان وفرشه لمساعدة أهاليهم من المرضى، ووجه تعليماته لرئيس القرية بإخلاء المبنى وتوفير مكاتب بديله لمكتب التموين وقصر الثقافة، والجدير بالذكر أن المبنى يتكون من ثلاث طوابق كل طابق به 7 غرف مزودة بدورات مياه وبه مرفق الكهرباء والمياه، واستكمل الجولة بتفقد الأعمال الجارية بإنشاء مبنى الوحدة الصحية بالنمسا والذي بلغت نسبة تنفيذها 70%، وأيضا تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالقرايا والتي بلغت نسبة تنفيذها 90% بعد رفع كفاءة الدور الأول والثاني وتعلية وإنشاء دور ثالث وإنشاء سلم للطواري وتجهيز وتشطيب المبنى وتركيب وحدة حماية مدنية.

كما أعلنت محافظة الأقصر أنه تم عقد اجتماع برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يوم الاثنين، بحضور قيادات مدينة إسنا ووكيل وزارة الصحة وعضو مجلس النواب العمدة فيصل راجح ومدير الإدارة الصحية بإسنا، وأسفر عن موافقة المحافظ بعد التواصل مع وزير الإسكان علي منح إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى للأسر غير القادرة بقرية الدير، وأضاف محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن ذلك جاء لتلبية لرغبة المواطنين بإشراف طبي من صحة الأقصر مع تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ برمد إسنا، والتشديد علي إلتزام الفريق الطبي بالعمل في كل المواقع التي تخدم المرضي، حيث تقدمت المحافظة بالشكر والتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على موافقته على تخصيص إحدي العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى.



















