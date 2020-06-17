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مختار جمعة يوجه تحية للأئمة مؤكدا: جيل شباب علماء الأوقاف قادم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:00 ص
مختار جمعة يوجه تحية للأئمة مؤكدا: جيل شباب علماء الأوقاف قادم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أهمية ودور شباب علماء الأوقاف فى نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الداخل والخارج، متابعا فى تصريحات صحفية اليوم:"جيل شباب علماء الأوقاف قادم أولئك أبنائى فجئنى بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع تحية لكل أئمتنا المجتهدين".
 
وقرر  وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى وقت سابق إطلاق الدورة الأولى في التدريب عن بعد يوم الأحد 5 يوليو المقبل، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع مستوى أئمتها والعاملين بها علميًا وثقافيًا ومهنيًا. 
 
وتشمل الدورة كتب:"الفهم المقاصدي للسنة النبوية، قواعد الفقه الكلية، فقه بناء الدول، الكليات الست"، وأكدت الوزارة أنه سيتم إتاحة المادة العلمية التدريبية مقروءة ومسموعة ومرئية  للمتدربين على حسابتهم الإلكترونية الخاصة، وأن مدة التواصل المباشر في الدروة 5 أيام بواقع ساعتين يوميًا،وستكون اللقاءات عبارة عن نقاش مفتوح بين المحاضر والمتدربين المسجلين للدورة .
 
وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد اختبار  عقب انتهاء الدورة ، وسيتاح للناجحين فرصة الترشح للدفعة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .
 
 وستبدأ الدورة على النحو التالي:
 
من الأحد 5 يوليو ، مائة إمام (خمسون إمامًا من القاهرة ، وخمسون من أسيوط )، والأحد 12 يوليو ، مائة إمام(خمسون من كفر الشيخ ، وخمسون من الفيوم)، والأحد 19 يوليو، مائة إمام(خمسون من الشرقية ، وخمسون من سوهاج)، الأحد 26 يوليو مائة إمام (خمسون من الإسكندرية ، وخمسون من المنيا ) .
بواقع أربعمائة متدرب من الأئمة شهريًا .
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنه يتم ترشيح المتدربين بمعرفة المديرية في كشف يتضمن اسم المتدرب، والبريد الإلكتروني، و رقم الواتساب ، ورقم الهاتف، وسيتم موافاة كل متدرب بالتفاصيل على هاتفه وحسابه الإلكتروني .
 
 
 



 


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

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أئمة المساجد

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