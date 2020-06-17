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محمد بن زايد: الإمارات ترفض ضم الاحتلال الإسرائيلي أراضي فلسطينية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:44 م
محمد بن زايد: الإمارات ترفض ضم الاحتلال الإسرائيلي أراضي فلسطينية محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية، والرفض القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر: "أكدت لأخي الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي .. تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية .. نتحرك سياسيًا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير  المشروعة".

محمد بن زايد عبر تويتر
محمد بن زايد عبر تويتر

وكان حذر الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، من أن تحرك إسرائيل المزمع لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة الشهر القادم سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن القصر الملكي إن العاهل الأردني حذر في مؤتمر عبر الفيديو مع لجان وقيادات في الكونجرس الأمريكي من أن "أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببسط السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

ومن المقرر أن تبدأ حكومة نتنياهو الجديدة بحث الضم الفعلي في الأول من يوليو ولكن لم يتضح إن كانت الولايات المتحدة الحليف الرئيس لإسرائيلي ستعطي الضوء الأخضر لتلك الخطوة.

وأبلغ العاهل الأردني المشرعين الأمريكيين بأن السلام لن يتحقق إلا بإقامة "الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967" وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي ضمتها خلال حرب 1967.

 

 


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