اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات لإجراء اختبارات الثانوية العامة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:55 م
محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات لإجراء اختبارات الثانوية العامة محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات لإجراء اختبارات الثانوية العامة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء اختبارات الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، التى ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.

 

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي إخطار غرفة العمليات بالمحافظة بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعفب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، وذلك لاستقبال الشكاوي ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن إنتظام سير الامتحان، مشيرًا إلى أنه من يُثبت أنه يتمارض أو يدعي المرض سيتم إلغاء امتحانه.

 

وأوضح محافظ كفرالشيخ، فيما يخص مركز ومدينة بيلا، أنه تم تحديد نقط التجمعات للاوتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب لتكون في " بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبوبدوي "، وسيتم تجمع الطلاب من الساعة 7 صباحًا، مشددًا علي ضرورة توفير طبيب عند كل نقطة تجمع، مع وجود سيارة إسعاف مصاحبة للطلاب المنتقلين، مؤكدا علي إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات بديلة في حالة  تخلف أحد الأتوبيسات، بالإضافة إلي إخطار غرفة العمليات بوصول الطلاب المنتقلين من مركز بيلا.

 

وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلي توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة .

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب اثناء الامتحانات، مشددًا علي ضرورة وجود الزائر أو الزائرة الصحية بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

 

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدورى على اللجان، للتأكد من إتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات، تجنبآ لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

 

جاء ذلك بحضور، اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء حاتم فايد، مدير عام المواقف، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد سامح العزب، وكيل ادارة المرور، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، والدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام مرفق الاسعاف، وأشرف النجار، وكيل وزارة الأزهر، والرائد وائل علي، مندوب المستشار عسكرى، وأحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، ومحمد عبدالله، مدير إدارة الأزمات وغرفة العمليات بالمحافظة.

 


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