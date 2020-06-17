اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يسلم 15 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:55 ص
محافظ كفر الشيخ يسلم 15 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 15 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، و إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد.  ‏

‏قال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 15 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " منى عبدالعزيز السيد سالم، رضا محمد محمد عبدالعال، أحمد السيد عبد المقصود أحمد، مركز ومدينة الحامول، يسرى محمد الصابرى الجرده، مروان محمد عبدالحق على الدين، مركز ومدينة بلطيم، سلمى ثروت حافظ إبراهيم، مركز ومدينة دسوق، محمد إبراهيم مرعى أيوب، طه إسماعيل السيد حميدة، عماد حمدى محمد الفقي، سحر على موسى أبو الوفا، عبدالمنصف سيد أحمد الجمل، مركز ومدينة سيدى سالم، محمد السيد السيد الشيمي، حسن أحمد على الزيات، محمد عبدالرؤوف محمد علام، مركز ومدينة مطوبس، عاطف إبراهيم حافظ، مركز ومدينة كفرالشيخ.  ‏

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن، مشيراً أن قرارات التقنين تعد إنجازاً وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لإتخاذ قرار نهائى للتسعير، وبذلك يصل إجمالى عقود التقنين إلى 427 عقد تقنين.

 

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محافظه كفر الشيخ

أخبار مصرية

تقنين الاراضى

عقود تقنين

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