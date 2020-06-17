محافظ كفر الشيخ يبحث سبل بناء وتطوير أنظمة الإدارة الذكية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات فى أعمال المرافق، وكذا معالجة وبحث سبل إصلاح وإنهاء المشروعات المتعثرة بالجهاز التنفيذى بكافة مراكز ومدن المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحى، كهرباء، والري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما بحث محافظ كفر الشيخ، بناء وتطوير أنظمة الإدارة الذكية لخدمات التنمية المحلية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، لتطوير منظومة التنمية المحلية والتحول إلى النظام الرقمى فى الإدارة، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها، بالإضافة إلى التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومراقبة التغيرات بالمحافظة

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن أنظمة الإدارة الذكية تساهم فى تيسير وتسهيل الرصد المكانى، وتداول المعلومات بين أجهزة المحافظة المختلفة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية بإستخدام البيانات المكانية من خلال دورات عمل تعمل على مراقبة الجودة والالتزام بخطوط الحيز العمرانى وأملاك الدولة.