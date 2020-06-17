اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:36 م
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محافظ قنا: تشكيل لجنة للتأكد من حضور الأطقم الطبية بمستشفيات العزل (صور)

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:03 م
محافظ قنا: تشكيل لجنة للتأكد من حضور الأطقم الطبية بمستشفيات العزل (صور) جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل
قنا - وائل محمد

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أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد تواصل عملها للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات بكميات مناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

وأوضح كمال شلبي سكرتير عام المحافظة،فى بيان له اليوم، أن اللجنة قامت اليوم بالمرور علي مستشفى الحميات بمدينة قنا وتفقدت النظافة العامة داخل المستشفى والصيدلية والمخازن وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات لحماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض .
 
كما تابع سكرتير عام المحافظة أعمال التطوير الجارية بعدد 8 غرف بمستشفى الحميات بسعة 12 سرير لتصل الطاقة الاجمالية للمستشفى الي 42 سرير وسيتم الانتهاء من اعمال التطوير بالمستشفي في الايام القليلة القادمة ، كما يجري اعمال التطوير لإضافة 48 سرير بمستشفى الصدر لتصل الطاقة الاجمالية 96 سرير لاستيعاب عدد أكبر من المرضى ووجه السكرتير العام  بالإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للمخطط الزمني بأعلى معايير الجودة .
 
 من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.
 
وأكد محافظ قنا، على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .
 
ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
كما شدد "الداودى"، على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.
 جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (1)

جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (1)

 

جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (2)
جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (2)

 

جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (3)
جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (3)

 

جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (4)
جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (4)

 

جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (5)
جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (5)

 

جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (6)
جولة السكرتير العام على مستشفيات العزل (6)



 



 


 

محافظة قنا

الوحدات الصحية

اللواء اشرف الداودي

مستشفيات العزل

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