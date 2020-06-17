محافظ شمال سيناء يفتتح 13 مشروع إنشاءات وخدمات بجامعة العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش 13 مشروع إنشاءات وخدمات جديدة بجامعة العريش .

بدأت الافتتاحات بمدرج الكليات ومبانى كليات الآداب والتجارة ومبنى كلية الطب والإدارة ومبنى كلية الطب البشرى مبنى الإدارة الطبية، ومحطة تحلية المياه، ومبنى استراحات أعضاء هيئة التدريس ودار الضيافة، شارك فى الافتتاحات عمداء الكليات وعددا من رموز المجتمع .

ومقرر أن تتواصل الافتتاحات اليوم بفتح مركز جامعة العريش لبحوث الأسماك وموسم حصاد الأسماك الأول من إنتاج مزرعة جامعة العريش السمكية، وعنابر إنتاج السمان والدواجن والأرانب.

وقال رئيس جامعة العريش، إن المشروعات الجديدة انطلق العمل فيها بعد صدور قرار إنشاء الجامعة، لتواكب كل مراحل التطور الذى تشهده، مضيفا أن هذه الإنشاءات تضع مستقبل علمى واعد للجامعة، من حيث التوسع فى إنشاء الكليات والمدرجات والإمكانيات الإدارية.

وقال إن المشروعات الخدمية تمثل إضافة قوية لدور الجامعة فى خدمة المجتمع بمشروعات إنتاج غذائى تؤمن جانب من احتياجات أهالى شمال سيناء من البروتين واللحوم وبسعر تنافسى للسوق، مشيرا إلى أنه فى سياق مواز كانت الجامعة تلقت موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إنشاء ملاعب خماسية وصالة للألعاب الرياضية لطلاب جامعة العريش داخل الحرم الجامعى لممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعة.